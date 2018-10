Brasiilia järgmine president kiitis kampaania ajal piinamist ja diktatuuri

Kui Brasiilia järgmise presidendi Jair Bolsonaro avalikke lubadusi tõsiselt võtta, on riigi demokraatlik süsteem pärast pühapäevaseid valimisi tõsises ohus. Kogu poliitkarjääri vältel rassistlike ja naistevaenulike avalduste poolest tuntud Bolsonaro üks tuntumaid tsitaate pärineb 1999. aasta intervjuust, kus ta teatas, et presidendiks saades korraldaks ta esimesel päeval riigipöörde ja saadaks kongressi laiali. Valimiskampaania käigus taganes ta sellest avaldusest pisut. Ka pärast valimistulemuste selgumist teatas Bolsonaro, et kavatseb lähtuda Brasiilia põhiseadusest ja kaitsta demokraatiat.