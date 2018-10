„Brasiilias käib sõda.” Kuritegevusest vaevatud valijad tahavad karmi kätt

Francine Farias oli oma elupaigaks olevas slummis parasjagu rahvaloendust lõpetamas, kui kuulis tulistamist ja taipas, et tema andmed on juba vananenud. Porisel sillutamata tänaval lamas surnuna tema naabripoiss, 17-aastane Ruan Patrick Ramos Cruz, keda tundmatud ründajad olid mitu korda pähe ja rindu tulistanud. „Kõigepealt kuulsin nelja lasku, siis veel kaht,” meenutab Farias, kes tegeleb Feira de Santana linna viletsusse uppunud Loteamento Alameda das Árvorese rajoonis kogukonnatööga. 31-aastane Farias lisab, et naabril oli pahandusi uimastitega. „Masendav on näha kuritegevuse tõttu hukkumas järjekordset noort inimest, kellel oli kogu elu ees,” ütleb ta. „Selle aja jooksul, mis ma siin elanud olen, on ta juba kolmas. Kõik ühevanused.”