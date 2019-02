Brexit purustas leiboristide partei, mässu pelgavad ka toorid

Peale kõige muu on Brexit hakanud ümber kujundama traditsioonilist Briti poliitmaastikku. Otsa tegi lahti Leiboristliku Partei siseopositsioon, mis on juba mõnda aega parteijuht Jeremy Corbyni võetud kursi üle nurisenud. Üleeile astus seitse Corbyni-vastast parlamendiliiget ametlikult parteist välja, kuulutades, et partei olevat üle võtnud vasakäärmuslikud jõud. Muu hulgas heidavad nad parteile ette hambutut võitlust Brexiti pidurdamise ja uue referendumi eest. Lahkujate seas on endised varikabineti liikmed Chuka Umunna ja Chris Leslie, samuti juudi rahvusest Luciana Berger, kelle sõnutsi olevat partei muutunud otseselt antisemiitlikuks.