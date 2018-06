Brexiti brittidest vaenajad on May nurka surunud

Briti peaministri Theresa May elu pole kerge: ühelt poolt tuleb rinda pista Euroopa Liiduga, mis pole lahkumiskõnelusi brittidele lihtsaks teinud, teisalt tekitab probleeme tema enda konservatiivide partei, mis on jagunenud kaheks vaenupooleks, millest üks või teine võib May ametist viia.