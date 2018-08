Brexiti kõnelused karil. EL lükkas Suurbritannia plaani tagasi

Suurbritannia ja euroliidu lahkumiskõnelused jõudsid nädalavahetusel surnud seisu. EL lükkas peaminister Theresa May pakutud tingimused tagasi ning kaubandusminister teatas, et kokkuleppe nurjumine on üha tõenäolisem.

Juulis koostas Briti valitsus Chequersis peaministri suveresidentsis toimunud maratonistungil väljaastumise ametliku kondikava, võideldes sellele suure vaevaga välja ka parlamendi toetuse. Reedel teatas EL-i pealäbirääkija Michel Barnier, et Chequersi kava põhinõudmised on ületamatus vastuolus EL-i aluspõhimõtetega.