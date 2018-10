Brexiti-kõneluste viimane lootuskiir oleneb Theresa May näitlejameisterlikkusest

Homme algavalt EL-i tippkohtumiselt loodeti kuulda tõde, kas poolteist aastat kestnud Brexiti-kõnelustel on suudetud kokkuleppele jõuda või seisab ees kiire ja ränk lahutus. Pühapäeva õhtuks oli selge, et kokkuleppest on asi kaugel ja kõnelused on ummikus. Väljapääsuvõimalus on, kuid see kahaneb iga päevaga, kuna 29. märtsil lahkuvad britid euroliidust automaatselt.

Takistuseks said Briti valitsuspartei sisemised vastuolud. Veel eelmisel nädalal paistis, et peaminister Theresa May ja EL-i läbirääkija Michel Barnier jõuavad Iiri küsimuses üksmeelele. See tähendanuks kõige põhimõttelisema vaidluse lahendamist. EL-i peamise nõudmise järgi peaks Põhja-Iirimaa jääma tolliliitu ka siis, kui ülejäänud Suurbritannia sealt lahkub. Kuna see tähendanuks riigi sees piirikontrolli kehtestamist, ei tahtnud britid sellega leppida.