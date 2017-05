Briti peaminister ei saa Brexitist aru. Junckeri ja Merkeli juurest lekitati tema illusioonid

Tervitusembus või heiteks valmistumine? Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker oli pärast Briti peaministri Theresa Mayga kohtumist äärmiselt häiritud. Tema hinnangul elab May mingis teises galaktikas.

Suurbritannia võib olla teel seni arvatust kümme korda valusama EL-ist väljakukkumise poole.

Euroopa Liidus on lekkimine tavapärane. Kuna mängus on 28 (varsti 27) liikmesriigi ja lugematute institutsioonide huvid, teatakse kõigist algatustest ja uutest suundadest kaua enne nende ametlikku avalikustamist.

Kuid on asju, mis ei leki. Need on EL-i liidrite omavahelistel kohtumistel peetud mõttevahetused ja eriti kitsas ringis arutatu, millest n-ö suurt ringi ei teavitatagi. Kui viimasesse kategooriasse puutuv lekib, peab tõeline häda käes olema.