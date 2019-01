Suurbritannia peaminister Theresa May kinnitas, et järgmiseks nädalaks planeeritud Brexiti-hääletus ei jää ära. „Jah, hääletus toimub,” kinnitas Briti peaminister eilses usutluses BBC-le ja lisas, et täiusliku lahenduse otsimise asemel peaks toetama head lahendust. „Muidu tekib oht, et lõpetame üldse ilma Brexitita,” ütles May.