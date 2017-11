Briti poliitikat on tabanud tõeline ahistamissüüdistuste laviin

Filmiprodutsent Harvey Weinsteini tabanud süüdistuste järel alanud üleilmse ahistamisvastase #metoo kampaaniaga kaasnevad paljastused on jõudnud ka poliitikamaailma. Eriti suur skandaal on paisumas Suurbritannias, kus süüdistused tabavad järgemööda nii parlamendiliikmeid kui ka ministreid. Eile teatas ootamatult tagasiastumisest Suurbritannia kaitseminister Michael Fallon, kes tunnistas peaminister Theresa Mayle saadetud kirjas, et pole alati suutnud käituda sama korrektselt, kui ise sõjaväelastelt nõuab.

Kaitseministri tagasiastumisega samal päeval teatas Briti merevägi, et vabastas ametist tuumaallveelaeva HMS Vigilant komandöri, kes on mereväge tabanud seksiskandaali keskmes.