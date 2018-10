Briti politoloog: Brexiti košmaar on hoiatus kõigile eurovastastele populistidele

Nädala alguses Tallinnas esinenud Briti politoloog Heather Grabbe kõneles siin populismi tõusust Euroopas ja selle põhjusest. Ta tõdes Eesti Päevalehele antud intervjuus, et populistlike parteide ühine võte on tõstatada probleeme, pakkumata sisulisi lahendusi.

Euroopa populismi tõusu põhjendatakse üksteisele järgnenud finants- ja rändekriisiga. Mida tegid EL-i juhid neile kriisidele reageerides valesti?

EL-i on viimastel aastatel tabanud mitu kriisi: finantskriis, rändekriis ja nüüd ka väärtuskriis. EL ise on muidugi üksnes oma liikmesriikide ja institutsioonide summa, mitte ühtne monoliit. Ja põhiprobleem on olnud, et puudub üksmeel, kuidas kriisidele reageerida. Näiteks on selge, et Euroopa vajab ühtset rändepoliitikat, aga küsimus on selles, kuidas panna Euroopa Ülemkogu riigid selles kokku leppima.