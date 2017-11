Briti suursaadik: ükski UK-s elav eestlane ei küsi sotsiaaltoetusi. See on hämmastav!

Eelmisest sügisest Suurbritannia Tallinna-suursaadikuna töötav Theresa Bubbear räägib usutluses euroliiduga peetavatest lahkumiskõnelustest ja kinnitab, et sellised töötajad nagu eestlased on brittide juurde alati oodatud.

Alustaksime Brexitist. Praegu on paljudele segane, millist tulemust Briti valitsus soovib.

Paljud on küsinud, kas Brexit ikka tuleb. Jah, usun küll. Seda vastust ei taheta kuulda, aga see on tõsi. Järgmisena küsite, kas see toimub 2019. aastaks. Täiesti võimalik. Nii öeldakse EL-i lepingus: kaks aastat pärast 50. artikli käivitamist, kui kõik liikmesriigid edasilükkamisega nõus pole. Briti valitsus usub, et saame lepingu õigel ajal valmis, iseküsimus on, kas kõik parlamendid jõuavad selle ratifitseerida.