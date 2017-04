Briti üldvalimised on Šoti iseseisvuspüüdluste peaproov

Šoti valitsus loodab iseseisvusreferendumi korralda enne 2019. aasta kevadet ja euroliidust lahkumist.

5,3 miljoni elanikuga Šotimaa on vana Euroopa maa, mis seisab uue tuleviku lävel. Kolmsada aastat tagasi läks Šotimaa aristokraatidest koosnev parlament ise laiali, eelistades majanduslikku ja siis juba riiklikku liitu oma Inglise naabriga. Sellest ajast peale on Šoti ja Briti poliitika kokku kuulunud. Kaks hiljutist referendumit – iseseisvushääletus ja referendum Briti positsiooni kohta Euroopas – on olukorda muutnud. Võimalik, et jäädavalt.