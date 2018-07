Briti valitsus rahvale: Brexiti tõttu võib tekkida puudus toidust ja ravimitest

Enne Briti referendumit lubasid eurovastased, et Euroopa Liidust lahkumisel peaaegu polegi negatiivseid külgi. Hääletusele järgnenud läbirääkimiste jooksul on Briti peaminister Theresa May korduvalt rõhutanud, et parem on liidust igasuguse kokkuleppeta lahkuda, kui soostuda halva leppega. Kaheksa kuud enne ametlikku väljaastumist on Briti valitsus hakanud tõsiselt rääkima, et kõige katastroofilisemad tagajärjed oleksid just nn kõval Brexitil ehk leppeta lahkumisel. Seejuures paistab see stsenaarium iga kuuga üha tõenäolisem. May teatel hakkab valitsus peagi riburada avaldama raporteid, mis selgitaksid rahvale kõva Brexiti mõju konkreetsetele tööstusharudele. Sügiseks on kavas avaldada 70 sellist raportit.