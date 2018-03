Briti võimud teatasid eile, et on vara öelda, kes võis olla endise Vene spiooni Sergei Skripali ja tema tütre närvimürgiga mürgitamise taga. Briti siseminister Amber Rudd kinnitas, et ohvrid on haiglas kriitilises, ent stabiilses seisundis. Mõlemad on intensiivraviosakonnas teadvuseta ja võitlevad oma elu eest.