Bundeswehri uskumatu natsivandenõu teeb häbi nii Saksa ohvitseridele kui ka pagulasametnikele

Saksa neonats, kes maskeerus juudi päritolu Süüria pagulaseks, sai kodumaal asüüli ja tahtis tappa presidenti.

Saksa armees kasvab skandaal, mille ametlik kokkuvõte kõlab veidramalt kui mõni vandenõuteooria. Aprilli lõpus teatas prokuratuur, et vahistatud on noor Bundeswehri vanemleitnant Franco Albrecht, keda kahtlustatakse ebaseadusliku relva omamises ja Saksa tipp-poliitikute atendaadi kavandamises. Kummaliseks muudab loo asjaolu, et tal oli veel teinegi identiteet: Saksa immigratsiooniametnike jaoks oli ta Süüria puuviljakaubitseja, Damaskusest pagenud juudi päritolu kristlane David Benjamin. Albrecht taotles selle nime all edukalt Saksamaal asüüli. Ta võeti mullu jaanuaris pagulasena arvele ja hakkas saama 409 euro suurust elamistoetust, käies samal ajal sõjaväes tööl edasi.

Juhtum tõi kaasa palju kriitikat nii Bundeswehri sisekontrollivõime kui ka pagulasi puudutava bürokraatia aadressil.