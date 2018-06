Come on, Donald Trumpey! Parem hakka ennast liigutama või muidu...”

VivoCity hiigelsuure kaubanduskeskuse eest algav jalakäijate sild viib kuulsale Sentosa saarele, kõrval asuv sõidutee, mis muidu jalutajatele kenasti kätte paistab, on läbipaistmatute aedadega eraldatud. See aga ei tähenda, et kohalikud ja turistid lepiksid ainukordsest atraktsioonist ilmajäämisega, mida seekord Singapuris lisaks tavapärasele pakutakse.