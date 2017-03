Leidub puuetega paare, kes vajavad seksiks kolmanda inimese abi, ent assistendi palkamine on kallis.

Samuel – populaarne halvatu

Samuel Koch on sümpaatne noormees. Tema pilgust särab soojust ja südamlikkust, kohtumisel mõjub ta avatult. Pea seitse aastat on möödas traagilisest õnnetusest, mis toimus miljonite televaatajate ees. Laupäevaõhtuses populaarses saates „Veame kihla, et...“ osalenud sporditudeng vedas kihla, et on võimeline hüppama kunstjalgadega üle sõitva auto, mida juhtis tema isa.Hüpe ebaõnnestus.