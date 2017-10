Džihaadiorvud. Surnud ISIS-e võitlejate lapsi ja leski ei taha keegi aidata

Ar-Raqqah’ lähistel põgenikelaagris on rühm naisi ja lapsi, kellega teised ei suhtle. Nad elavad ühe sinise maja tagaotsas pisikestes ja rõsketes tubades, mille usteks on tekid. Tekkide tagant lipsavad sisse-välja heleda- ja pruunijuukselised lapsed. Teised Ain Issa laagri elanikud nimetavad neid „Daeši omadeks”, mille all mõeldakse ISIS-e perekonnaliikmeid. Keegi ei taha nendega tegemist teha.

Need naised on ISIS-e võitlejate lesed. Kõik nad on välismaalased ja nende tulevik on veelgi tumedam kui ülejäänud 12 000-l Süüria ja Iraagi pagulasest laagrielanikul ja miljonitel teistel sõja eest põgenenud inimestel, kes elavad Lähis-Ida telklaagrites.