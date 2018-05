Eesti juurtega Austria president: te ei pea meie ja Venemaa erisuhete pärast muretsema

Austria president Alexander Van der Bellen naljatas eile pärast president Kersti Kaljulaidiga kohtumist, et tema viiepäevane riigivisiit on äärmiselt keeruline, kuna puuduvad kahepoolsed tüliküsimused, mida omavahel klaarida. „Majandussuhete olukord on hea ja me teame, et Eesti on seaduskuulekuse ja digitaalse arengu oaas,” märkis Van der Bellen.