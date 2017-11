„Eesti mehest” Anton Vainost on saanud üks Venemaa mõjukamaid tegelasi

Kui Anton Vaino mullu ootamatult Vladimir Putini administratsiooni juhiks tõusis, levis esialgu igasuguseid teooriaid. Mõned arvasid, et vähetuntud protokolliametniku määramine mõjuvõimsa Sergei Ivanovi asemele näitab, et presidendi administratsiooni tähtsus Vene võimuhierarhias langeb. Teised allikad levitasid kuuldusi, et vangerduse taga on Putini soov ametist lahkuda ja 2018. aasta valimistel Ivanov enda asemele pukki aidata. Nüüdseks on Vene meedia jõudnud vastupidise järelduseni: Vaino on tõusnud Putini eliidi üheks tähtsamaks tegelaseks, kelle üks põhiülesandeid on kindlustada just riigipea sujuv tagasivalimine.