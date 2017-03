Peaminister Jüri Ratas möönab, et Itaaliasse saabunute ümberpaigutamise küsimus vajab lahendust.

Suur osa Roomas Itaalia Punase Risti esmase vastuvõtu laagris olevaid inimesi paigutatakse ümber Itaalia piires. Kuid EL-i riigid on võtnud endale kohustuse aidata Itaalial inimesi, kellel on õigus saada rahvusvahelist kaitset, mujale Euroopasse ümber paigutada. See lepiti kokku täpselt samamoodi kui Kreeka puhul.