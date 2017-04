Eesti suursaadik Pekingis: Hiina muretseb Korea poolsaarel toimuva pärast, märgid pole head

Donald Trump ja Hiina president Xi Jinping (paremal) arvavad, et ehkki Põhja-Korea probleem on pakiline, lahendatakse see rahumeelselt, mitte sõjalisi vahendeid kasutades.

Marten Kokk ütleb, et Pekingis ei usuta Pyongyangi-vastaste sanktsioonide mõjusse. Musta stsenaariumi hoiab ära üksnes diplomaatia.



Hiinas tunti muret Donald Trumpi võetud kokkupõrkekursi pärast, kuid nüüd hingatakse kergendatult.



Eesti ja Hiina suhted on paranenud, mida näitas Hiina asepeaministri visiit Tallinna ja president Kaljulaidi kutsumine Pekingisse.

Maailm vaatab rahutult Põhja-Korea ja USA vahelist pingete kruvimist. Hiina on traditsiooniliselt olnud Põhja-Korea üks väheseid toetajaid. Kas Hiina tunneb praegu muret Korea poolsaarel toimuva pärast, pingete kuhjumise pärast või on oht pigem teoreetiline?

Hiina tunneb kindlasti muret Korea poolsaarel toimuva pärast. See on Hiina jaoks praegu suurim julgeolekuprobleem. Hiina on valmis pingutama sõjalise lahenduse vältimise nimel ja nende huvi on edasise eskaleerumise peatamine.

Aastatel 2003–2008 toimusid kuuepoolsed läbirääkimised, olukord oli kontrolli all ja Põhja-Korea tuumaprogramm ei jätkunud. Paraku läbirääkimised nurjusid, kuid Hiina arvates oleks vaja need uuesti alustada. Välisminister Wang Yi reedel edastatud sõnum oli ühene: Põhja-Korea tuleb saada läbirääkimiste laua taha, et vältida sõjalist lahendust.

Kümme päeva tagasi toimus Hiina presidendi Xi Jinpingi visiit USA-sse. Sealt jäi kõlama, et ehkki tegu on pakilise teemaga, lahendatakse see rahumeelselt ehk mitte sõjalisi vahendeid kasutades – nii vähemalt kommenteeris seda pärast kohtumist USA välisminister Rex Tillerson.