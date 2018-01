Eestis elav iraanlane: kõige rohkem kardetakse USA või Saudi Araabia sekkumist

Iraanis üle nädala kestnud ja paarkümmend elu nõudnud meeleavaldused tekitavad välisvaatlejate vahel vaidlusi. Kas protestitakse konservatiivsete vaimulike või liberaalse presidendi Hassan Rouhani vastu? Kas asi on majanduses või ideoloogias? Kes on selle kõige taga? Küsisime paarilt iraanlaselt, mida nemad arvavad.

Eestis elav Arash kinnitab, et rahvusvahelise meedia huvi rahutuste vastu tekitab paljudes iraanlastes kummastust. „Kardetakse, et toimuvat kasutatakse ettekäändena, mis laseks USA-l ja liitlastel Iraanile survet avaldada või midagi veel hullemat,” ütleb Arash. Ta märgib, et sotsiaalmeedias levitatakse Iraani kujutavate videoklippide pähe tihti hoopis neid, mis on tehtud Bahreinis, Egiptuses või Süürias.