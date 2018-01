Eestis teenivaid Taani sõdureid hoiatati liiga ilusate naiste eest

See, et Eestisse saabunud Taani sõjaväelased mingi valehäbi all ei kannata, saab Tapa sõjaväelinnakut külastades kiiresti selgeks. Ümber rajatise ligi seitsmekilomeetrist ringi teinud sõjaväelased viskavad lõpetades 20 kg koti seljast, hakkavad omavahel lõõpima ja jooksusammul lähenejatele hõikuma. Tundub, et neil on palav, sest üks punaste põskedega taanlane kisub kohe ka püksid maha ja jääb mõneks ajaks erkoranžide aluspükste väele. Teine taanlane selgitab, et meestel pole tõesti kommet end häbeneda.

200 taanlast jõudsid NATO lahingugrupis teeninud prantslasi välja vahetades Eestisse 10. jaanuaril ja nüüd on neil olnud veidi aega end sisse seada. Käib ettevalmistusi täis nädal, mis tähendab masinate hooldamist, lumiseid marsiharjutusi ja näiteks ka esmaabikursusi.

Taanlaste soomusjalaväelaste kompaniiülem kapten Hjalte Frostholm võtab esmamuljed kokku nii: Eestis on külm ja lumine, kuid midagi väga erinevat Taaniga võrreldes pole. „Sõduritele avaldas väga muljet, et kohalik äri oli pannud üles taanikeelse tervitussildi. Tundsime end väga teretulnud olevat,” ütleb ta.