Eile heaks kiidetud Brexiti-lepe jätab britid pikemaks EL-i ukselävele

Suurbritannia leping Euroopa Liidust lahkumiseks sai eile liikmesriikide juhtide allkirjad. Midagi pole veel kivisse raiutud, sest järgmiseks ootavad Briti peaminister Theresa Mayd ees karmid arutelud Briti parlamendis, kellel on volitus lepe ka tagasi lükata. Samal ajal võivad valitsusjuhid rahul olla, et niigi kaugele jõuti. Veel mõni päev enne eilset ülemkogu tunti tõsist muret, et britid ise või mõned nende partnerid otsustavad leppe siiski põhja lasta.

Kõige ägedamat vastuseisu väljendas Hispaania peaminister Pedro Sánchez, kes avastas, et lõppleppe tekstis ei öelda midagi Gibraltari eristaatuse kohta. Hispaania, kes selle ala kolm sajandit tagasi brittidele kaotas, pole pretensioonidest Gibraltarile tänini ametlikult loobunud ja nõudis tagatist, et kahe territooriumi vaheline piir jääb ka pärast Brexitit avatuks. Riik sai oma tahtmise ühisdeklaratsioonis, kus lubati, et Gibraltari edasine staatus jääb väljaspoole EL-i ja Suurbritannia kokkulepet. See küsimuse tuleb lahendada Hispaania ja Suurbritannia kahepoolsetel kõnelustel.