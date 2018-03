Ekspert: Nord Stream 2 on poliitiline projekt, mis on kahjulik nii Euroopale kui ka Venemaale

Puhast eesti keelt rääkiv aastakümneid Tallinnas elanud Venemaa ja Ida-Euroopa gaasituru ekspert Mihhail Korchemkin rõhutab, et Vene gaasijuhtmest sõltumise korral ei taga püsiva voo lepingud, vaid hea käitumine.

Nord Stream 2 puhul tuleb esile, et Ida-Euroopa riigid nagu Poola ja Baltimaad on tugevalt selle vastu, aga näiteks Saksamaa väidab, et tegu on ärilise, mitte poliitilise projektiga. Milline ettevõtmine on Gazpromi gaasitoru teie hinnangul?

Tegemist on kindlasti poliitilise projektiga. Näiteks esimene Nord Stream ei aidanud Vene gaasieksporti suurendada, vastupidi: kui see tööle hakkas, siis eksport vähenes. Ja praegu Nord Stream 2-ta eksport suureneb.