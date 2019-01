Donetski oblastis asuva Slovjanski vallutasid separatistid 12. aprillil 2014. Ukraina väed vabastasid linna sama aasta juulis. Ent toonane rusuv taak on linna kohal praegugi. Rindejoon on küll umbes 70 kilomeetri kaugusel, ent linna lähedal teedel on kontrollpunkte, kus sõdurid küsivad dokumente.

Euroopa suurlinnades on üks popimaid kohti, kus turistipilte teha, värviline linnasilt. Ka Slovjanskisse tulijaid tervitab suur silt, ent see on roostetanud kuuliaukudest täpiline. Sealsamas lähedal on üks nn tondilinnak – tänav, kus enamik maju varemetes. Neist suurim oli kunagi haigla. Pommitabamused tegid oma töö ja haiglat taastama ei hakatud. Hiljem ehitati lähedale uus haigla.

„Hea küsimus. Kümneid? Sadu?” vajub üks kohalik elanik mõttesse, kui uurida, kui palju toona tsiviilelanikke surma sai. Kaootilisel ajal lahkusid paljud Venemaale või mujale Ukrainasse. Kuhu täpselt ja mis neist edasi sai, ei teata. Osa inimesi siiski naasis. Praegu elab linnas veidi üle 110 000 inimese.