Elupöörisesse vajunud Boris Beckeri sekeldusi kroonib Aafrikast kahtlaselt saadud diplomaadipass

Võla maksmisest pääsemiseks on kuus suure slämmi turniiri võitnud Boris Becker (50) lasknud end nimetada Kesk-Aafrika Vabariigi (KAV) diplomaadiks.

2015. aasta oktoobris võttis Becker Briti kaubanduspangast Arbuthnot Latham laenu. Pank andis Beckeri kohtusse, sest ta ei olnud kokkulepitud tähtajaks võlga tagasi maksnud ja polnud alust arvata, nagu võiks ta seda varsti teha. Becker ise väitis, et talle ei olevat antud väärtesemete mahamüümiseks piisavalt aega, sest nende eest saadud rahaga kavatsenud ta võla tasuda.

Becker kuulutas eelmise aasta juunis välja pankroti ja Londoni kohus mõistis ta süüdi võla maksmata jätmises. Summa oli umbes 3,3 miljonit naela (3,7 miljonit eurot).

Nüüd, aasta hiljem, teatas Becker, et tal on saadikupuutumatus ja tema kohtuotsus on kehtetu.