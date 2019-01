Eelmisel aastal algatatud pensionireform on Venemaa valitsuse usaldusväärsust rahva silmis märgatavalt vähendanud. Esimest korda näeks enamik neist hea meelega, et võimul olijad lahkuksid ametist. Vene riigipead Vladimir Putinit see eriti ei puuduta: tema toetus on küll vähenenud, kuid ta on siiski endiselt riigi hinnatuim poliitik.