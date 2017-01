Põhiseaduse muudatus annaks kõik peaministri volitused presidendile, kellele hakkaks alluma ka kohus.

Türgi president Recep Tayyip Erdoğan surub läbi valitsusreformi, mis annab talle praktiliselt piiramatu võimu ja lubab võimule jääda vähemalt 2029. aastani. Riigi senist ülesehitust raputavad põhiseaduse muudatused kiitis parlament pühapäeval esimesel lugemisel heaks ja täna lähevad need teisele lugemisele. Eeldatavasti kinnitab parlament muudatused järgmiseks nädalaks. Siis pannakse uus põhiseadus rahvahääletusele, mis toimub ilmselt aprillis. President on kindel, et referendum läheb läbi. „Konstitutsioonimuudatused tugevdavad meie riiki,” sõnas ta laupäeval. „Kui Allah tahab, ei suuda keegi takistada uue Türgi tõusu.”