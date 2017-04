Erdoğani pingutustest hoolimata pole Türgi referendumi tulemus kindel

Uus põhiseadus annaks presidendile õiguse parlament laiali saata ja võimu kohtute üle.

Tulgu pühapäevase põhiseadusreferendumi tulemus milline tahes, Türgi poliitilist kliimat see ei rahusta ja president Recep Tayyip Erdoğan juhib riiki järjest autokraatlikumalt. Kui muudatused rahvahääletusel heaks kiidetakse, kindlustab see talle põhimõtteliselt eluaegse presidendistaatuse. Muudatus näeb küll ette, et sama president saab valitseda ainult kaks viieaastast ametiaega, kuid siin on väike „tagauks”: erakorraliste valimiste korral see põhimõte ei kehti ja ametiaegu hakatakse lugema otsast peale. Selliste valimiste väljakuulutamise õigus kuuluks uue põhiseaduse järgi presidendile, kes võib parlamendi igal ajal laiali saata.