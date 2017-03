27-aastane Jordanus pidi maksma smugeldajatele tuhandeid dollareid. See sundis teda mitu kuud Liibüas jäledates tingimustes elama.

27-aastane Jordanus pidi maksma smugeldajatele tuhandeid dollareid. See sundis teda mitu kuud Liibüas jäledates tingimustes elama. Foto: Gianfabio Lupo, Itaalia Punane Rist

27-aastane Eritreast pärit Jordanus unistab Euroopas perekonna loomisest ning enda ja tütre harimisest.

Eesti Päevaleht vestles Rooma Punase Risti laagris detsembris Itaaliasse saabunud naisega. Tema lugu sarnaneb paljude teiste põgenenud eritrealaste omaga. Eritrea valitsus kohustab kõiki kodanikke, nii mehi kui ka naisi, pikalt sõjaväes teenima. Kuid süsteem on tihti vägivaldne ja meenutab pigem sunnitööd. Just seetõttu on Euroopasse põgenejate seas ebatavaliselt palju selle Aafrika riigi kodanikke.