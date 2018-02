Ettenägematu Põhja-Korea ähvardab oma käitumisega olümpia varjutada

Lõuna-Korea on enne olümpiat agaralt oma põhjanaabriga suhelnud. On avatud kõneliine, üle mitme aasta peetud taas läbirääkimisi, tuldud Pyongyangile mitmeti vastu ja meelitatud paariariiki kõige võimalikuga, et too oma ettearvamatu käitumisega spordipidu ei nurjaks.

Eelmisel kuul peetud kõnelustel ei räägitud sõnagi Põhja-Korea raketi- ja tuumaprogrammist, sest riik ähvardas selle teema peale minema kõndida. Ühtlasi peatas Soul olümpia ajaks kavas olnud ühisõppused USA-ga, sest arvas, et need võiksid Põhja-Koread ärritada. Põhja-Korea aga teatas sel nädalal, et kavatseb päev enne olümpiamängude ametlikku algust korraldada pealinnas suure sõjaväeparaadi.