Euroopa Komisjoni asepeasekretär: uue majanduskriisi oht on suur, EL peab valmis olema

Euroopa Komisjon andis riikidele arutada hulga ideid, nende seas ka mõtte Euroopa töötukassa loomisest.

Eile osales Tallinnas avalikul arutelul euroliidu üks tähtsamaid mittepoliitilisi ametnikke, Euroopa Komisjoni asepeasekretär Jean-Eric Paquet, kes arutas välisminister Sven Mikseriga Euroopa tulevikku ja vastas eestlaste küsimustele. Paquet’ sõnul mõjuvad euroliidu praegused arengud Brexitist olenemata lootusrikkalt.

Öeldakse, et ei tasu parandada seda, mis pole katki. Kas Euroopa praegune majandus ja rahandus on piisavalt katki, et seda reformida?

Tegelikult pole majandus rikkis, vastupidi: majandusareng, tööhõive ja investeeringud on kõik tõusuteel. Põhjus on liikmesriikides tehtud struktuurireformid, aga ka kriisi ajal loodud EL-i mehhanismid. Kuid on õige, et euroala peab rohkem valmis olema, juhuks kui peaks puhkema uus majandus- või rahanduskriis. Ohud on praegu üsna suured ja rahapoliitika võimalused võrdlemisi piiratud. EL-i liikmesriigid arutavad, kuidas sellega kõige paremini tegeleda. Komisjon on pakkunud n-ö menüü, mille alusel majandus- ja rahaliidu tulevikku arutada.