Kongressil olid kohal Euroopa parempoolsed staarid eesotsas Le Peni ja Wildersiga, meedia hoiti ranges kauguses.

Laupäeval kogunes Saksamaale Koblenzisse Euroopa parempopulistide eliit. Umbes 900 osavõtjaga üritusel esinejad lubasid võimule saades lõpetada Euroopa Liidu türannia ja tagastada rahvale vabaduse. Kuigi rahvuslaste parteidel on erinevad eesmärgid, kõlas ühine soov taastada rahvusriigid ja sulgeda piirid. Kongressi korraldaja Marcus Pretzell esindab europarlamendis parteid Alternative für Deutschland (AfD). Tema abikaasa on üks AfD juhte Frauke Petry. Paar ootab suveks ühist last.