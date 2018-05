Euroopa pelgab, et Itaalia uus valitsus annab kogu euroalale surmahoobi

Kas Itaaliast saab järgmine Kreeka? Uue valitsuse moodustamisega ametis olevad Viie Tähe Liikumise (M5S) ja Põhjaliiga juhid lubavad kurjakuulutavate ennete kiuste, et nende tõttu uut Euroopa kriisi ei tule. „Mitte keegi ei pea mitte millegi pärast kartma,” ütles liiga juht Matteo Salvini üleeile pärast president Sergio Mattarellaga kohtumist. Nüüd, kui valitsusvastutus on käeulatuses, on mõlemad euroskeptilised parteid hakanud tooni pehmendama. Koalitsioonileppe lõpptekstist jäi välja eelmisel nädalal aktsia- ja finantsturge ehmatanud plaan hakata ette valmistama euroalast lahkumist. Samuti jäi sealt välja ulmeline nõue, et Euroopa Keskpank riigi võlakoormusest 250 miljardit eurot (ehk üle kümnendiku) korstnasse kirjutaks.