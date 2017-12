Euroopaga vabakaubandust ootav Vietnam võitleb oma kalade maine eest

„Ta palus mul öelda, et ei taha teie käest tasu võtta, sest teie levitate meie kalade ja jõe kohta õiget teavet,” vahendas Vietnami linna Can Tho ülikooli kolmanda kursuse tudeng, giidiks õppiv Ngo Ai Thi linna lähedal Soni saarel kalu kasvatava Ly Van Boni sõnu. Bon on lubanud turistidel oma kümnete kalapuuridega ujuvmaja väisata juba üle aasta. See on talle oluline sissetulek, sest kalafilee ja kalahakkliha ekspordiks müük on kokku kuivanud.