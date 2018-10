Eesti on Ukrainasse humanitaarabi toimetanud 2014. aastast. Kui esmalt saadeti Ukrainasse vaid igapäevaseks hakkamasaamiseks vajaminevaid asju, siis praeguseks on abiandmine muutunud märksa mõtestatumaks. Eesti Pagulasabi pakub Donetski ja Zaporižžja oblastites elavatele sisepõgenikele ja rindeäärsete asulate elanikele väikeettevõtluse alustamiseks mõeldud grante, mille eesmärk on aidata neil iseseisevalt hakkama saada. Eesti Pagulasabi käis abisaajatel külas, kuulas nende sõjast pääsemise lugusid ja ööbis rindejoonel pooleldi mahajäetud Krasnogorivka linnas.