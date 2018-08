Genova sillavaring vallandas Itaalias süüdistuste tormi

Pärast õnnetust puhkes valitsuses arutelu Morandi silla seisukorra ja võime üle aastate jooksul tihedamaks muutunud liiklusega toime tulla. Paremäärmuslikku Põhjaliigasse kuuluv siseminister Matteo Salvini teatas vahetult pärast tragöödiat, et selles on süüdi Euroopa Liidu reeglid, ja rõhutas, et itaallaste turvalisus on reeglitest tähtsam. Euroopa Liit on tegelikult pigem toonitanud seda, et Itaalia peaks taristusse rohkem panustama.