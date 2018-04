Mitte ükski Miskolci elanik ei julge kinnitada, et on näinud oma kodulinnas migranti või pagulast. Mõni teab, et 2015. aastal võis üht-kaht inimest näha, teiste sõnul on nende sõbrad pagulasi näinud, kuid nad ise mitte.

Sellest hoolimata käib Ungari kirdeosas asuvas 160 000 elanikuga linnas raevukas valimiskampaania, kus üks teema on enda alla matnud kõik teised.