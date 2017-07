Globaalne rahvastikuplahvatus ähvardab kontrolli alt väljuda

Aafrika riikide rahvaarv kahekordistub järgmise 30 aastaga. Kaitsevahendite abiprogramme aga kärbitakse.

Ülemaailmset kava, mis peaks aitama miljonitel naistel peret planeerida ja rahvastiku kasvu piirata, pole suudetud ellu viia kaugeltki nii hästi, kui loodeti. Aktivistid hoiatavad, et abiraha ees ootavad kärped ähvardavad edusamme veelgi pidurdada.

Täna, maailma rahvastiku päeval toimub Londonis tähtis rahvusvaheline kohtumine, mille eesmärk on aidata maailma 69 vaeseimas riigis pereplaneerimise olukorda kiiremini parandada. Üle 50 riigi esindajad kogunevad kohtumisele, et arutada, kuidas pereplaneerimisega seotud algatustele elu sisse puhuda. Viis aastat tagasi seadsid nad eesmärgiks, et 2020. aastaks peavad tänapäevased rasestumisvastased vahendid olema kättesaadavad 120 miljonile naisele ja tüdrukule. Praeguseks on sellest täidetud vaevalt 30 miljonit, ligi 20 miljoni võrra vähem, kui oli kavas.