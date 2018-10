Gruusia võimude hirmuks võib presidendiks saada Saakašvili sõber

Gruusia võimupartei Gruusia Unistus läks möödunud pühapäeval toimunud presidendivalimistele vastu enesekindlalt, sest nende toetatud sõltumatut kandidaati, riigi endist välisministrit Salome Zurabišvilit peeti enne hääletust favoriidiks.

Zurabišvili sai aga 38,64% häältest ja läheb detsembri algul vastamisi teise endise välisministri, Grigol Vašadzega, keda toetas avavoorus 37,7% valijaist. Vašadze on riigi suurima opositsioonierakonna Ühendatud Rahvuslik Liikumine (UNM) kandidaat. Avavoorust võttis osa rekordiline arv presidendiks pürgijaid: hääletajad said oma valiku teha 25 nime seast. Kuid nüüdseks on mitu teist opositsioonijõudu teatanud, et koonduvad Vašadze selja taha.