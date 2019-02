Hiina ostab tükikaupa Euroopat kokku

Hiina jalajälg Euroopas järjest suureneb. Portugali kaubanduskoja peasekretär tõdes juba paari aasta eest, et kui varem teenisid tema kaasmaalased Hiinas arendatavatelt projektidelt kena kopika, siis pärast viimast majanduskriisi on rollid vahetunud. Praeguseks on Hiina ära ostnud Portugali suurima kindlustusfirma ja suurima haiglafirma, veerandi üleriigilisest elektrifirmast ja samuti veerandi riigi peamisest pangast. „Nad võtavad meie varad üle,” kurtis Sérgio Martins Alves ajakirjale Politico. „Kümme aastat tagasi ehitasime neile Macau lennujaama, rajasime kogu nende majandusliku taristu. Nüüd on kõik täpselt vastupidi.”

Samasugune ostlemistuur käib kõikjal üle Euroopa. Väljaanne Bloomberg arvutas mullu, et Hiina firmad on kümne aastaga ostnud vähemalt 280 miljardi euro väärtuses ettevõtteid ja osalusi. Erilist huvi pakub hiinlastele transpordisektor, samuti kõik, mis on seotud kõrgtehnoloogia ja energeetikaga. Üle on võetud enam kui 360 ettevõtet. Muu hulgas valitsevad Hiina riigi- ja erafirmad Euroopas osaliselt või täielikult kuut sadamat, nelja lennujaama ja 13 jalgpallimeeskonda, peale selle tuulikuparke, kaevandusi, toidu-, ravimi- ja tervishoiufirmasid ning kõikvõimalikke tööstusettevõtteid.