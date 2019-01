Hiina tehnoloogia tekitab USA-s ja Euroopas luurehirmu

USA-s on tõsisemalt pihtide vahele võetud Hiina suured tehnoloogiafirmad, keda süüdistatakse nii rahvusvaheliste sanktsioonide rikkumises kui ka Hiina luure abistamises. Häirekella lüüakse ka Euroopas.

Detsembris vahistati Kanadas USA orderi alusel Huawei korporatsiooni finantsjuht Meng Wanzhou, keda hoitakse praegu jalavõruga varustatult koduarestis. Meng, kes on Huawei asutaja Ren Zhengfei tütar, vastutab USA sõnul Iraani-vastaste sanktsioonide rikkumise eest. Reuters teatas juba 2013. aastal, et Mengiga seotud firma Skycom püüdis sanktsioonide kiuste tarnida Iraani sidefirmadele vähemalt 1,3 miljoni euro väärtuses tehnoloogiat. Skycom paistab aga olevat variettevõte, millega Huawei proovis sanktsioonidest kõrvale hiilida. Firma ise eitab süüdistusi ning Hiina avaldab Kanadale jõulist survet, et Mengi vabastataks.