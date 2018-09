Hindamatute kogudega tules hävinud Brasiilia rahvusmuuseumis lokkas hooletus

Eile ootasid uurijad ja teadlased ligipääsu suitseva Brasiilia rahvusmuuseumi juurde, et proovida tuvastada, millest võis tuli alguse saada ja mida õnnestub päästa. Pärast pühapäevast põlengut teatas muuseum, et hinnanguliselt 90% artefakte on igaveseks kadunud. Kokku oli muuseumi kogudes ligi 20 miljonit eset.

Analüütikud ja isegi muuseumijuhid süüdistasid toimunus valitsust, mis oli asutuse aastateks hooletusse jätnud. Juba 2004. aastal teatas Brasiilia uudiseagentuur Agência Brasil, et ohtlikud juhtmed ja nigelad ohutusstandardid võivad päädida katastroofilise põlenguga.