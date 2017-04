Hollandi teadlaste hull idee: teeme lennurajad ringikujuliseks!

Hesselinki tiimi kinnitusel suudaks rada teenindada nelja lennukit korraga. Ringi diameeter oleks 3,5 km, kogupikkus 10 km. See tähendab, et reisijad ei tunneks end nagu karussellil, vaid pigem nagu kurvi läbivas kiirrongis.

Projekti eestvedaja sõnul hoiaks „lõputu lennurada” kokku aega ja kütust, piloodid on skeptilised.

Kui juba praegu on paljude Euroopa suurlinnade lennujaamad ülekoormatud, siis tulevikus läheb probleem päris tõsiseks. Prognoositakse, et järgmise 30 aastaga kasvab lennureisijate arv meie maailmajaos rohkem kui kaks korda. See paneb otsima uusi ja julgeid lahendusi. Sel kevadel tulid ühe sellisega välja Hollandi aeronautikakeskuse (NLR) uurijad, kelle sõnul tuleks senised sirged lennurajad tulevikus asendada üheainsa ringikujulise rajaga. Lennujaam ise paikneks ringraja keskel. Sellest, kuidas lennuliiklus projekti „Lõputu lennurada” järgi täpsemalt toimiks, saab kõige paremini aimu joonist vaadates.