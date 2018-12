Homme selgub Merkeli järglane ja võimalik tulevane Saksa kantsler

Kadri Veermäe RUS

Järgmine Saksa liidukantsler selgub tõenäoliselt nende kolme hulgast: kümme aastat poliitikast eemal olnud Friedrich Merz (vasakul), CDU peasekretär Annegret Kramp-Karrenbauer ja praegune tervishoiuminister Jens Spahn. Mõlemad mehed on oma ligi kahe meetri pikkuse kasvuga Saksa ühed pikemad poliitikud. Foto: THILO SCHMUELGEN/Reuters

Saksa meedia ei julge ennustada, kas parem võimalus on Merkeli usaldusalusel või kunagisel rivaalil, kuid on ühel meelel, et tervishoiuminister CDU juhiks ei saa.