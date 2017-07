Inimkaubitsemisest on Liibüas saanud riskivaba äri

Othman Belbeisi rõhutab, et senisest rohkem tuleb panna rõhku inimkaubitsejate takistamisele.

EL soovib, et Liibüa teeks rohkem rändekriisi ohjeldamiseks, riik ägab samas ise migrantide tulva all.

Samal ajal kui Itaalia muretseb, et ülejäänud Euroopa Liidu (EL) riigid ei toeta teda piisavalt eelkõige Liibüast tuleva migratsioonitulva haldamisel, on euroliidu juhtidel kindel soov juhtida probleemi lahendus EL-ist väljapoole. ÜRO rändeagentuuri Liibüa esinduse juht Othman Belbeisi ütles, et juba praegu oleks võimalik aidata Liibüal migratsiooniga hakkama saada ja inimkaubitsejaid pitsitada.

Mida arvate sellest, et EL-i juhid on migratsioonist rääkides enam-vähem ühel meelel, et probleemid rände ja eriti inimkaubandusega tuleks peatada väljaspool liitu?

Üldiselt peaksime pöörama rohkem tähelepanu hoopis inimkaubitsejatele, mitte migrantidele. Kahjuks kannatavad migrandid – nad peetakse kinni, saadetakse maalt välja või tagasi lähteriiki samal ajal, kui kaubitsejad on endiselt vabaduses.