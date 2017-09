Inimsmugeldajate uus ja ohtlik äriidee: üle Musta mere Rumeeniasse

Loodus tühja kohta ei salli ja ka inimsmugeldajad pole erand. Kui Vahemerel Türgi ja Kreeka vahel olnud illegaalne liiklus pärast EL-i ja Türgi kokkulepet kokku kuivas, hakati kohe märksa intensiivsemalt kasutama Põhja-Aafrikast Itaaliasse viivaid rännuteid. Nüüd on tegevust tagasi tõmmanud ka Liibüa-Itaalia liinil tegutsevad smugeldajad. Mõned vaatlejad peavad põhjuseks kurjategijate ja Euroopa ametnike vahelist salakokkulepet, teiste arvates on põhjus pigem selles, et praegu on smugeldajatel ohutum ja tasuvam vedada Euroopasse odavat Liibüa bensiini.