Iraagi kurdid liiguvad keskvalitsuse ja naabrite pahameele kiuste iseseisvuse poole

Esmaspäevaks välja kuulutatud iseseisvusreferendumi eel on Iraagi kurdide suhted keskvalitsuse ja naabritega pingestunud. Selle nädala alguses andis Iraagi ülemkohus korralduse referendum edasi lükata, kuni selle põhiseaduslikkusele on kohtulik hinnang antud. Paar päeva varem hoiatas peaminister Haidar al-Abadi, et iseseisvuslased mängivad tulega ja riigi sõjavägi on valmis sekkuma, kui hääletuse tõttu peaks piirkonnas puhkema vägivald.